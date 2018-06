Man was jaloers op huiskat Tony, daarom moest het beestje dood

De rechter noemde de jeugd van de verdachte met gevoel voor understatement ‘niet gezellig’. Zijn ouders konden niet voor hem zorgen, waarna hij bij een voogd terechtkwam. Ook had de dader het idee dat hij in het verkeerde lichaam zat.



Tijdens de dierenmishandeling, in mei 2016, zat hij ook in een transgendertraject. ,,Door de hormonen die ik kreeg, was ik instabiel en had ik een kort lontje. Ik en mijn ex hadden veel ruzie, maar tegen de kat was ze dus wel aardig.’’



Volgens de reclassering is er slechts een kleine kans op herhaling, iets waar de rechter rekening mee hield in de opgelegde werkstraf.