Man wordt met schaar en plant in hand betrapt, maar krijgt toch lagere straf

De bliksemcar­riè­re van Dominique Scholten: ‘Als ik iets doe, wil ik dat mensen zich over me verbazen’

In de rubriek Campergesprekken haalt Dirk Lotgerink illustere personen die een band met de regio hebben uit hun comfortzone door ze te interviewen in zijn oude camper. Vandaag is voormalig NEC-speler en toekomstig algemeen directeur van FC Twente, Dominique Scholten (35) te gast.