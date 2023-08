Margot zwemt van Texel naar Den Helder, voor zichzelf en voor KiKa: ‘In het water voel ik me heerlijk’

met video 70 vaten met drugsafval gedumpt in de buurt van Malden: derde keer in korte tijd

Voor de derde keer in korte tijd is in de regio Nijmegen een grote hoeveelheid vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt. Een voorbijganger ontdekte de dumping zaterdagochtend op een zijpad van de Blankenbergseweg tussen Malden en Heumen, vlakbij de brug over het Maas-Waalkanaal.