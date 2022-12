Marieke Hoogenboom: Het gezicht van de confectie in Nijmegen

Al toen ze een klein kind was, was duidelijk dat Marieke Hoogenboom in de kledingzaak van haar vader Frank en oom Albert terecht zou komen. Maar de eerste 25 jaar van haar leven mocht ze als enig kind vooral genieten.

,,Ik heb me altijd een zondagskind gevoeld, ik ben trouwens op zondag in het Radboud geboren. We hadden het goed thuis, mijn moeder hield van koken, dus er was altijd lekker eten. Het was gewoon gezellig. Ik vond alles leuk. Uitgaan bij Club Blouch, op vrijdagmiddag naar Café Stretto, hier tegenover de zaak. Mijn moeder betrapte me toen ik daar stiekem een sigaret aan het roken was. En we vormden een grote kliek vrienden en vriendinnen met mensen die ik kende van hockey. Ik speelde zelf bij Union.