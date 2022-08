Mark (30) veroorzaakt run op energietoeslag, Nijmegen trapt op rem: (nog) geen geld voor studenten

De gemeente zet de compensatie-aanvragen van studenten voorlopig in de wacht. Dat gebeurt omdat nog onbekend is wat de consequenties van de gewonnen rechtszaak van Mulder voor andere studenten zijn.



De energietoeslag is bedoeld als financiële steun in de rug voor alle Nederlanders die in de problemen dreigen te komen door de fors gestegen gasprijzen. Alleen studenten konden daar op advies van minister Carola Schouten (Armoedebeleid) geen aanspraak op maken.



Zij vindt de woonsituatie van studenten te divers. Zo wonen veel van hen nog bij hun ouders, zonder eigen energierekening.