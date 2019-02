Markt voor tweedehands dieselauto's stort in: duurder dan benzineauto's

Video Auto brandt uit in Nijmeegse wijk Hatert: volgens politie is het vuur aangesto­ken

13 februari NIJMEGEN - Aan de Muiderslotstraat in de Nijmeegse wijk Hatert is woensdagavond omstreeks 21.30 uur een auto uitgebrand. De brand is volgens de politie aangestoken. Het is de zoveelste autobrand in Nijmegen dit jaar.