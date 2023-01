Marleen opent nieuwe vestiging van Bairro Alto: 'Ik mag zelfs bepalen waar de wc komt'

“Het plan om een koffiebar te openen in Hart van de Waalsprong is er al een lange tijd. Jaren geleden dienden verschillende gebiedsontwikkelaars plannen in voor de invulling van het gebied. De bedenkers van Hart van de Waalsprong hebben mij toentertijd al benaderd. Toen bestond Down Town nog niet eens.”

Vier zaken

De Nijmeegse Marleen opende op haar tweeëntwintigste koffiebar Bairro Alto op de Kannenmarkt in Nijmegen. Bairro, zoals Nijmegenaren de zaak ook wel noemen, was al snel een succes. Inmiddels is Marleen eigenaresse van drie koffiezaken, want ook Down Town en de Kantine van Bairro staan op haar naam en de vierde zaak is dus onderweg.

Al lang op de plank

Hoewel het plan voor de vierde zaak al lang op de plank ligt en sinds een tijdje definitief is, laat de opening van de koffiehotspot nog even op zich wachten. “Ik zit in fase twee van het project. Dat betekent dat de verwachting is dat het pand in het eerste kwartaal van 2024 aan mij wordt opgeleverd. Dan moet de inrichting nog beginnen.”

Nog ontastbaar

Het fantaseren over de inrichting begint beetje bij beetje te komen. “Ik ben al druk in de weer met moodboards. Vooral de indeling van het pand speelt nu in mijn hoofd. Het wordt casco opgeleverd, dus ik mag alles zelf bepalen. Zelfs waar de wc-pot komt. Het is wennen om ergens te beginnen waar je nog nooit bent geweest. Normaal gesproken vind ik het fijn om een locatie te kunnen ‘voelen’ en te kunnen zien of het licht mooi is bijvoorbeeld. Dat het nog niet tastbaar is, maakt het spannend.”

Wel weet Marleen zeker dat er, net als bij Bairro Alto op de Kannenmarkt, een grote bar in het pand komt. “Maar het wordt geen copy-paste van mijn andere twee zaken. Die hebben beiden een eigen stijl en ook deze nieuwe bar krijgt een eigen look.”

Loyale klanten

“Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Ik was 22 toen ik Bairro opende. Ik had toen geen horecapapieren, geen geld en geen ervaring als ondernemer, maar ook dat lukte. Ik merk dat mijn klanten echt met mij zijn meegegroeid. Veel daarvan zijn naar Nijmegen-Noord verhuisd, dus die kunnen straks mooi weer bij mij terecht voor hun dagelijkse koffietje.”

Ook de locatie zit volgens Marleen mee. “Het is aan het water en in de natuur. Er komt een basisschool om de hoek en het fietspad naar station Lent komt er langs. Dus als je even met de hond of een vriendin gaat wandelen, is dit de perfecte tussenstop voor een koffie to go.”