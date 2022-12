Marokkosupporters vieren massaal feest op straat in Arnhem en Nijmegen na winst op Portugal

In Arnhem gaan honderden Marokko-fans de straat op. Het is een groot feest van toeterende en feestvierende supporters. Burgemeester Marcouch van Arnhem roept op Twitter op het feest eervol te laten verlopen. ,,Houd het leuk, bedoel ik daarmee”, zegt hij. En dat doet de Marokkaanse Nederlanders tot nu toe in zijn ogen: ,,Ik was net in Presikhaaf en er wordt op een heel mooie manier samen gevierd dat Marokko heeft gewonnen: jongens, meiden, kinderen, moeders en vaders zijn samen op straat. Ze nemen muziekinstrumenten mee. Maken filmpjes om aan steden waar het uit de hand loopt te laten zien: hé, zo doen we het in Arnhem. Mooi toch?”

Wel wordt het feest goed in de gaten gehouden zegt de Arnhemse burgemeester: ,,De politie is nabij.” Want: ,,Soms is er een hufter die vuurwerk afsteekt”. zegt Marcouch. ,,Ja, dat keur ik ten zeerste af.” Het getoeter zien de autoriteiten door de vingers. ,,Het is een bekend gebruik bij Turkse en Marokkaanse bruiloften en eigenlijk strafbaar in Nederland. De boete is net zo hoog als door rood licht rijden. Maar bekeuren doen we nu niet. We wegen steeds heel goed af, wanneer ingrijpen nodig is en dat is het nu niet.”