Maroon 5 ruilt Nijmegen in voor Amsterdam, Goffertpark ontvangt in 2023 waarschijnlijk geen grote artiesten

UPDATENIJMEGEN - Het concert dat Maroon 5 op 25 juni 2023 zou geven in het Goffertpark is verplaatst naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit is gebeurd op initiatief van de band, laat concertorganisator Mojo weten. Het betekent dat Nijmegen het komend jaar waarschijnlijk moet stellen zonder groot concert.

Volgens een bericht van de band is besloten naar Amsterdam te verkassen om ‘de beste ervaring’ te garanderen. Waarom de band in Amsterdam beter uit de verf komt dan in het Goffertpark, wordt niet vermeld.



Mojo kan hier geen toelichting op geven. Het zou de eerste keer zijn dat de band met frontman Adam Levine in Nijmegen zou optreden.

Te weinig kaarten verkocht

De gemeente Nijmegen laat weten dat tegenvallende kaartverkoop, ondanks extra promotie, een rol speelt. ,,Dat onvoldoende kaarten van een artiest of band worden verkocht om het Goffertpark als locatie te gebruiken is de afgelopen jaren nog niet voorgekomen”, zegt een woordvoerder. Op de Nijmeegse weide is plek voor 65.000 mensen, de grote zaal in de Ziggo Dome kan 17.000 bezoekers kwijt.

Geen groot concert volgend jaar

De gemeente vindt de verplaatsing ‘jammer’, ook omdat het naar alle waarschijnlijkheid betekent dat er in 2023 geen grootschalig concert in het Gofferpark zal plaatsvinden. ,,De touragenda’s voor 2023 zijn zo goed als compleet, de kans dat er alsnog een artiest of band gaat touren is minimaal.”

Mojo en de gemeente Nijmegen hebben een overeenkomst die in 2027 afloopt en waarin staat dat de organisator maximaal vier concerten in het park mag organiseren. ,,Dit is geen verplichting. Wel hebben we de intentie jaarlijks shows in het Goffertpark te organiseren”, aldus de Mojo-woordvoerder.

Geld terug

Kaarten voor het concert in Nijmegen blijven geldig. Bezoekers die een kaartje hadden bemachtigd maar niet naar Amsterdam kunnen of willen afreizen, krijgen ‘uiteraard hun geld terug’, zegt een woordvoerder van Mojo.