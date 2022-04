Mascha Stevens voelt zich soms net Sinterklaas

In een prachtig pand aan de Lange Hezelstraat bevindt zich de Reshare Store van het Leger des Heils. Mascha Stevens, 50 jaar, is de floormanager van deze vestiging, een van de tien vestigingen in Nederland.



Na de mode-en kledingopleiding heeft zij twintig jaar in allerlei kledingwinkels gewerkt, voornamelijk in Arnhem. Het laatste bedrijf hield er mee op en ze kwam op straat. Tijd om eens verder te kijken en ze haalde haar sportmassage diploma.



Daarnaast ontdekte ze de Reshare Store in Arnhem en ze besloot om daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze was erg blij dat ze na een half jaar de gelegenheid kreeg om in Nijmegen een nieuw filiaal te mogen opstarten. Sinds vijf jaar is dit ‘haar winkel’.