Massaal in de rij voor gratis falafel in de Lange Hezelstraat: ‘Ik hoop dat het lekker is’

Nijmegen verlengt proefaf­slui­ting Tweede Walstraat en Van Welderen­straat en breidt gebied uit

NIJMEGEN - De wegafsluiting tegen drugsdealers en scheurende auto's in het centrum van Nijmegen werkt behoorlijk. Dat blijkt uit de eerste enquêtes. De gemeente verlengt daarom de proef tot 15 januari, breidt het gebied uit en verschuift de tijden. Zodat er straks zo veel mogelijk informatie is over het verbeteren van de leefbaarheid van dit gebied.

13:47