Medewerkers chipmaker Nexperia leggen het werk uurtje neer voor demonstratieve wandeling in het park

Poolse arbeidsmi­grant gedood bij steekpar­tij in Wyler, buren willen dat pension sluit

Bij een ruzie in een huis voor arbeidsmigranten in Wyler (nabij Kranenburg, vlak over de grens in Duitsland) is een 46-jarige Pool om het leven gekomen. Dat gebeurde afgelopen woensdagavond. Het slachtoffer had ruzie met een 67-jarige Poolse medebewoner. Die stak hem met een keukenmes.