Meer geld, maar nog altijd te weinig voor de Maldense fietscrossbaan

Begreep hij dat het te ver ging? Buurman stopte niet met buurvrouw bij instelling

GROESBEEK/ ARNHEM - Een 45-jarige bewoner van een instelling in Groesbeek moet als het aan de aanklager in Arnhem ligt een voorwaardelijke celstraf van bijna tweehonderd dagen krijgen wegens verkrachting van zijn buurvrouw. Dat zou gebeurd zijn in de bosjes van de instelling op 20 augustus 2021.

20 april