Meer Gelderse plekken voor statushouders dan gevraagd, maar zes gemeenten blijven achter

De provincie houdt bij welke gemeenten wél voldoen aan de opdracht (41 gemeenten) en welke niet. Met de zes gemeenten die het niet gelukt is voldoende asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten, gaat de provincie de komende tijd in gesprek om te kijken waarom het die gemeenten niet lukt.

De druk op gemeenten om statushouders te huisvesten, is groot omdat op dit moment veel statushouders nog wonen in asielzoekerscentra. Het is een van de redenen van de grote opvangcrisis. Halverwege vorig jaar werd dan ook aan gemeenten gevraagd méér woningen aan te bieden dan eerder was afgesproken. Dat is deels gelukt. In de tweede helft van 2022 werden er plekken vrijgemaakt voor 344 statushouders meer dan gevraagd.