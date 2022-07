Meer geslaagden dan voor corona, dankzij soepelere examens

Vooral op havo- en vwo-afdelingen zijn de slagingscijfers na de laatste herkansingen omhoog gegaan. Op het SSgN, bijvoorbeeld, was na het tweede tijdvak 84 procent van de vwo’ers geslaagd, maar de eindscore is 92 procent. Ook op het Dominicus College, het Citadel in Lent en het Notre Dame in Ubbergen werden in de eindspurt grote inhaalslagen gemaakt.