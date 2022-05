Meeste spoedritten voor hartinfarct onnodig: patiënt loopt vaak wel trauma op door rit in ambulance

Ik mis je Marije’s moeder stierf vlak na de geboorte van Noor: ‘Mijn buik werd steeds dikker en mama steeds zieker’

,,Ik was net zwanger toen mijn moeder ernstig ziek bleek te zijn. Ze hield het vol tot net na de geboorte. Praten kon ze nauwelijks meer, maar haar lach op deze foto zegt alles. Ze was zo trots”, zegt Marije Derksen (41) uit Berg en Dal over haar moeder Hennie, die acht jaar geleden overleed op haar 60ste. Tien dagen na de komst van baby Noor.

21 mei