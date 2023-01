Meijer prijst zich gelukkig met gelijkspel NEC tegen Ajax: ‘Gezien het spelbeeld is dit lekker’

NEC had de mazzel dat Ajax de ene na de andere kans miste. Alleen Davy Klaassen scoorde vlak voor rust. Landry Dimata maakte uit de enige echte kans van NEC de gelijkmaker kort na de pauze, waarna de ploeg een aantal hachelijke momenten voor het eigen doel overleefde.

,,Gezien het spelbeeld is het lekker dat we er een punt uit hebben gevochten”, zei Meijer. ,,In de eerste helft hadden we het ontzettend moeilijk, ondanks dat we goed begonnen. We kwamen daarna heel erg laag op het veld te staan en kregen geen druk op de bal. Gelukkig bleef het halverwege bij 0-1.”

NEC liet zich in de eerste helft ver terugzakken en zette amper druk. Dat terwijl Ajax zonder al te veel vertrouwen afreisde naar De Goffert. De regerend landskampioen kende een dramatische serie voor de winterstop en miste tegen NEC een aantal belangrijke spelers, waaronder Steven Berghuis en Steven Bergwijn.

,,Dat we zo laag op het veld stonden, had niets te maken met een gebrek aan geloof, want we wilden echt wel vooruit”, vertelde Meijer. ,,Ajax speelde niet hoe wij dat verwacht hadden. In de rust hebben we de tactiek wat aangepast en ging het beter. Tijdens de eerste helft probeerde ik ook wel te corrigeren, maar daarvoor heb je alle spelers bij elkaar nodig.”

Cillessen

Cillessen was andermaal de grote uitblinker aan de kant van NEC. De doelman voorkwam tot twee keer toe een zeker lijkend doelpunt. Eerst had hij voor rust een katachtige reflex in huis op een kopbal van Edson Alvarez en in de blessuretijd van de tweede helft was dat opnieuw het geval bij een kopbal van diezelfde Alvarez.

,,Ik had al geen twijfel over zijn kwaliteiten, maar het is mooi dat Jasper dit tegen Ajax laat zien”, sprak Meijer. ,,Dit is de beste manier om te reageren op alle ophef rondom zijn persoon. Maar voor het WK heeft hij ook uitstekende prestaties neergezet. Dit optreden laat maar weer eens zien hoe goed hij is.”

NEC wacht een belangrijke week. De club gaat woensdag op bezoek bij Almere City in de tweede ronde van de KNVB-beker en speelt volgende week zondag de Gelderse derby bij Vitesse. Mattijs Branderhorst keept tegen Almere City en Anthony Musaba, die tegen Ajax kort voor tijd inviel, staat vermoedelijk voor de eerste keer in de basis sinds zijn komst.

,,De wedstrijd tegen Almere City zie ik niet als een hinderlijke onderbreking met het oog op de derby”, aldus Meijer. ,,Ik vind de beker een mooi toernooi en we willen graag door. Het zou kunnen dat ik een paar andere jongens speeltijd geef, maar we moeten winnen en dus stel ik een sterk elftal op. Daarna focussen we ons op Vitesse.”

