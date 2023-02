Meijer twijfelt ‘geen seconde’ om Tannane niet op te stellen bij NEC: ‘Hij is voor ons van buitencategorie’

Jaar in jaar uit gaat Bert gewoon door met zijn illegale dierenver­huur in Appeltern: Hoe kan dat?

Dinsdag greep de gemeente West Maas en Waal in bij Bert’s Animal Verhuur in Appeltern. Ze haalde tientallen pipowagens, keetjes en schuurtjes van het erf van Bert Roelofs. Het is de eerste keer dat de gemeente een dergelijke stap zet. Roelofs verhuurt al 25 jaar dieren en fokt honden. Illegaal. Waarom duurt het zo lang hem te laten stoppen?

11:23