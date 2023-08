Meijer verbaasd over zwak optreden NEC: ‘Het leek alsof veel jongens last hadden van spanning’

Groesbeke­naar Ronnie (51) veronge­lukt bij helikopter­crash in Alaska: ‘Het is heel moeilijk, zo op afstand rouwen’

De Nederlander die vorige maand in Alaska omkwam bij een helikopterongeluk is Groesbekenaar Ronnie Daanen. Hij was met twee collega’s onderweg om onderzoek te doen naar permafrost, diep bevroren lagen onder Alaska. Zijn familie in Nederland rouwt op grote afstand. ,,We hebben veel gepraat.”