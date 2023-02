Meijer verwacht getergd NEC tegen Feyenoord: ‘Dat moet voor extra scherpte zorgen’

Sluizen Weurt en Grave ernstig verouderd: ‘Geen mensen die voorberei­din­gen nieuwe sluis kunnen uitwerken’

GRAVE/WEURT - Een snelle doortocht bij de verouderde sluizen van Weurt en Grave blijft nog jaren onzeker. De sluis bij Weurt ligt er al geregeld uit vanwege noodzakelijk onderhoud. De vraag is of onderhoud volstaat of dat er een nieuwe sluis moet komen.

