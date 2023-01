Meijer waakt voor gebrek aan focus bij NEC tegen Almere City: ‘De spelers moeten niet teveel denken aan Vitesse’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer waakt voor een gebrek aan focus bij zijn spelers in de uitwedstrijd tegen Almere City in de tweede ronde van de KNVB-beker. NEC speelt zondag de Gelderse derby op bezoek bij Vitesse.

Voor NEC zijn de clashes met Vitesse de belangrijkste wedstrijden van het seizoen, zeker bij de achterban. Voor het duel met Almere City schuilt dan ook het gevaar dat de spelers van de Nijmeegse club in hun hoofd al bezig zijn met zondag.

,,De spelers moeten niet teveel denken aan de wedstrijd die later deze week gaat komen”, zegt Meijer. ,,Dat probeer ik te voorkomen door het alleen maar over het duel met Almere City te hebben. Ik snap dat de derby leeft, maar dat wordt vooral opgeklopt door de media. Bij ons gaat de focus pas donderdag op Vitesse.”

NEC heeft minder rust dan Vitesse in aanloop naar de burenruzie. De Arnhemse club komt namelijk niet in actie in de KNVB-beker, doordat de ploeg al in de eerste ronde verrassend werd uitgeschakeld door de amateurs van Kozakken Boys.

,,Ik had natuurlijk liever gezien dat we evenveel rust hadden gehad, maar die belemmering is nou eenmaal zo”, vertelt Meijer. ,,Daar moeten we als professionals mee omgaan. Het is altijd lekker om wedstrijden te winnen en helemaal in de beker kan dat voor een extra boost zorgen.”

Niet onderschatten

Almere City, waar met trainer Alex Pastoor en aanvaller Anthony Limbombe twee oud-NEC‘ers actief zijn, staat op de vijfde plaats in de Keuken Kampioen divisie. De Flevolanders pakten liefst 25 punten uit de laatste elf competitiewedstrijden, maar verloren afgelopen vrijdag wel van titelkandidaat PEC Zwolle (3-2).

,,We mogen Almere City niet onderschatten”, benadrukt Meijer. ,,We hebben in de winterstop geoefend tegen Willem II en Heracles Almelo en daar hadden we onze handen aan vol. Het is zaak om geconcentreerd te beginnen tegen Almere City en dan maken we een goede kans op de zege.”

NEC bewaart goede herinneringen aan de laatste ontmoeting met Almere City. De club won in de eerste ronde van de play-offs in het seizoen 2020-2021 met 0-4 in Almere en stelde vervolgens tegen Roda JC en NAC Breda promotie naar de eredivisie veilig.

,,Dat was het begin van een mooie week voor ons”, weet Meijer, die destijds bezig was aan zijn eerste seizoen als zelfstandig hoofdtrainer van NEC, nog. ,,Als grote underdog promoveerden we toen naar de Eredivisie. We hebben ons als ploeg echt opgericht destijds. Het was heel speciaal om dat mee te maken.”

Almere City-NEC begint woensdag om 20.00 uur in het Yanmar Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Marc Nagtegaal. NEC gaat een aantal spelers sparen. Mattijs Branderhorst keept. Jordy Bruijn, Robin Roefs, Andri Baldursson en Mathias De Wolf ontbreken sowieso.

