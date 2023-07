Meijer wil dat NEC zich nog in alle linies versterkt: ‘Misschien in sommige linies wel met twee spelers’

podcast Ellen wandelde al 700 kilometer tijdens klimaat­tocht: ‘Verbaasd, geschokt, maar ook hoopvol door wat ik heb gezien’

Verslaggever Ellen Willems is bezig met een klimaattocht door de provincie Gelderland. Ze is op z'n zachtst gezegd onder de indruk van wat ze al heeft gezien onderweg. ‘Als je loopt, dan zie je veel beter de gevolgen in onze eigen omgeving door ons gedrag.’