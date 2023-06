Meijer wil geen sterkhouders meer kwijt bij NEC: ‘Ik denk dat deze groep alleen nog maar wordt aangevuld’

Snikkende wietkweker en fraudeur hoeft niet de cel in: ‘medisch wonder’ dat hij nog leeft

Voor een stuk of twaalf misdrijven die een 53-jarige man uit Groesbeek niet ontkent te hebben gepleegd, hoeft de man wat de officier van justitie betreft niet de cel in. Het gaat om jarenlang wiet kweken in Eck en Wiel en Boven-Leeuwen, stroom stelen, uitkeringsfraude in zijn toenmalige woonplaats Wijchen en het gebruik van een valse pas.