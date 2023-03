Meijer wil niet al te veel waarde hechten aan belangrijke zege NEC: ‘Hier kunnen we mee verder’

NEC-trainer Rogier Meijer heeft genoten van het spel van zijn ploeg tegen RKC Waalwijk. De Doetinchemmer wil niet al te veel waarde hechten aan de 1-3-zege met het oog op de play-offs voor Europees voetbal en is lovend over Elayis Tavsan en Jasper Cillessen.

NEC kwam in de openingsfase nog een paar keer goed weg, maar liep daarna binnen het half uur uit naar een 0-3-voorsprong door doelpunten van Oussama Tannane (twee keer) en Elayis Tavsan. Na rust kwam RKC terug tot 1-3 dankzij een treffer van Vurnon Anita en was het gezien de vele kansen een mirakel dat het bij vier goals bleef.

,,We hebben een goede wedstrijd gespeeld, bij vlagen fantastische aanvallen op de mat gelegd. In de eerste helft waren we effectief, op twee kansen van Dimata na, en in de tweede helft waren we minder effectief, omdat we daarin verzuimden om uit te lopen naar 1-5 of 1-6. Daardoor bleef het onnodig spannend.”

NEC deed uitstekende zaken in de strijd om de play-offs voor Europees voetbal. De club nam de felbegeerde achtste plaats, die waarschijnlijk goed is voor het laatste play-offticket, over van RKC, dat twee punten achterstand heeft, maar ook nog een wedstrijd tegoed heeft.

,,We hebben van een directe concurrent gewonnen en dat is ook het enige. Ik zei voor de wedstrijd al dat er geen eindstand is na dit weekend. Er zijn nog acht speelrondes te gaan, dus het zal zeker een strijd blijven. Maar dit is wel lekker. Hier kunnen we mee verder.”

Tavsan en Cillessen

Meijer was complimenteus voor Tavsan. De aanvaller kreeg de afgelopen weken veel kritiek te verduren, doordat hij een aantal grote kansen miste. Vorige week werd hij in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-2) zelfs nog uitgefloten door een deel van de NEC-fans. Tegen RKC haalde hij zijn gram en was hij met een geweldig schot in de kruising verantwoordelijk voor de 0-2.

,,Ik ben heel blij voor Elayis, omdat hij al een tijdje tegen een goal aanhikte. Hij heeft vandaag laten zien dat hij gevaar en rendement kan combineren en dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Ik vond hem de afgelopen weken ook gewoon prima spelen, maar veel mensen letten alleen op of iemand scoort. Hopelijk is dit wat dat betreft een soort kantelpunt voor hem.”

Meijer stak ook de loftrompet af over Jasper Cillessen. De doelman behoedde NEC met reddingen in een één op één-duel met Mats Seuntjens én Julian Lelieveld van een achterstand. Hij kreeg vrijdag te horen dat hij terugkeert bij het Nederlands elftal, nadat hij eind vorig jaar door toenmalig bondscoach Louis van Gaal verrassend werd gepasseerd voor het WK.

,,Daarna is het een tijdje onrustig geweest, maar uiteindelijk is Jasper weer in de luwte gekomen en haalt hij een ongelofelijk niveau na de winterstop. Het is in mijn ogen niet meer dan terecht dat hij weer bij Oranje zit. Voor hem persoonlijk is dat fantastisch en voor ons als club is het mooi om zo’n uithangbord te hebben. Hij heeft vandaag met zijn eerste twee reddingen laten zien waarom hij daar hoort te staan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.