Meisje (13) leek ouder: zijn twee Nijmeegse broers schuldig aan ontucht?

oproep Doe jij mee met IkPas? Mail ons!

11:55 Een maand lang bier, wijn of sterke drank laten staan: wie meedoet aan Dry January is inmiddels over de helft. In Nijmegen hebben zo'n 2.000 mensen zich ingeschreven voor de jaarlijkse IkPas-actie voor een alcoholvrije maand, maar vermoedelijk probeert een veelvoud daarvan het minimaal 31 dagen vol te houden.