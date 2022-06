Mentor Henk mag zijn examenleerlingen weer bellen: ‘Zo leuk als je de hele huiskamer hoort juichen’

Illegaal bomen gekapt? Voortaan echt verplicht nieuwe te planten in gemeente Berg en Dal

GROESBEEK - Als er illegaal bomen worden gekapt in de gemeente Berg en Dal kunnen verantwoordelijken in de nabije toekomst niet meer om een herplantplicht heen. Die plicht bestaat er al veel langer en is ook opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), maar tot op heden was de uitvoering niet goed geregeld door het gemeentebestuur.

