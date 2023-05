Met deze wegafsluitingen moet je rekening houden in de week van 1 mei

Deze geluksvo­gels kunnen tóch de Vierdaagse nog meelopen: ‘De tranen staan me in de ogen’

De inschrijving voor de Vierdaagse liep dit jaar zo hard dat er al snel geen startbewijs meer over was. Half februari waren alle 47.000 plekken vergeven, maar De Gelderlander - sponsor van de mars - mocht van de organisatie er enkele weggeven. ,,De tranen staan me in de ogen.”