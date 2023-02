Met deze wegafsluitingen moet je rekening houden in de week van 13 februari

column Een goed humeur vasthouden valt niet mee als je je aan iets ergert

Een goed humeur is een stemming die je overkomt, maar je kunt er zelf ook iets aan doen. Bijvoorbeeld door je in te spannen dat humeur vast te houden. Is niet altijd makkelijk. Mij lukt het niet een, twee, drie wanneer ik me ontzettend erger, hoewel ik er meteen bij aanteken dat ik ergernis nauwelijks toelaat.

10 februari