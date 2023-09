Met deze wegafsluitingen moet je rekening houden in de week van 4 september

Toekomst godenpij­ler op Kelfkens­bos onzeker: ‘Keuze moeten we nog maken’

De toekomst van de godenpijler op Kelfkensbos in het centrum van Nijmegen is onzeker. De bekende 10 meter hoge scheve zuil gaat daar mogelijk weg, als het plein in de binnenstad een metamorfose krijgt.