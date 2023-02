Met deze wegafsluitingen moet je rekening houden in de week van 6 februari

Interview Hans van Zwam (75) krijgt euthanasie: ‘Dit is opa niet meer, dit is een karikatuur’

De sokken met de beeltenis van Che Guevara liggen op de keukentafel van Hans van Zwam. ,,Die trek ik aan in mijn doodskist”, zegt hij. Hij maakte die kist zelf, zo’n dertig jaar geleden. Ze staat in zijn schuurtje. Maandag over een week ligt hij in zijn kist. Dan krijgt hij euthanasie. Een verlossing van zijn darmkanker.

5 februari