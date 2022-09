Met dorre parken verandert Nijmegen in Savanne aan de Waal, en dat kan nog maanden zo blijven

Honderden vierkante meters park die er voor de zomer nog als een sappig, groen laken bij lagen, zijn in enkele kurkdroge weken tijd veranderd in een dorre vlakte waar het gras de kleur van zand heeft aangenomen.

En of het nu geel, bruin of grijs is, Olaf Bos van het Nijmeegse grasbedrijf Barenbrug verwacht dat het er nog wel even zo bij ligt. Tot ver in het najaar zullen de gevolgen van de droogte zichtbaar zijn, zegt hij. ,,Als het gras deze droge periode al overleefd heeft. Dat is nog afwachten.”