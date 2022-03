‘Met het verdwijnen van de bloemenkiosken verandert het straatbeeld in Nijmegen’

In Nijmegen gebeurt hetzelfde, nu de groene kiosken uit het straatbeeld verdwijnen en ruimte wordt gegeven aan karakterloze restaurantjes en aan prijsstuntende sportwinkels.



Molenstraat

„Het is een heel gedoe geweest”, klaagt Jaco van Delft (53), die vijf jaar lang bloemen verkocht aan het begin van de Molenstraat maar er nu de brui aan geeft. „Ik kreeg een nieuwe baan en wilde mijn bloemenkiosk verkopen aan een goede vriend. We hadden alleen een contract met de gemeente en een opzegtermijn van een jaar”, begint de uit Rijnsburg afkomstige bloemist. „Omdat andere kiosken werden weggehaald, maakten we ons zorgen en hebben we een gesprek aangevraagd met de gemeente.”



Friettent naast Blauwe Steen

Van Delft doelt op de friettent die jarenlang naast de Blauwe Steen op de hoek van de Broer- en Burchtstraat stond. Die moest net als een bloemenkiosk nabij het gemeentehuis wijken op last van de bureaucratie. Beide hutjes zouden niet meer in het straatbeeld passen, maar dat het frietkot precies voor de ingang van de Jumbo en in de loop richting nieuwe winkels als Decathlon en TK Maxx zat, speelde vast mee. „We kregen te horen dat onze kiosk mocht blijven, maar de opzegtermijn in het contract werd veranderd naar de gebruikelijke 2 tot 3 maanden.”