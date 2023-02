Met snorfiets bekeurd op Waalkade? ‘Foutje’, bestuurders krijgen betaalde boete terug

indebuurt.nl Insidertip! Hier in Nijmegen scoor je de eerste ijsjes van het seizoen

Hoewel van echt zomers weer nog geen sprake is, zijn er vast al stadsgenoten die zin hebben in een heerlijk ijsje in Italiaanse stijl. Voor hen is er goed nieuws: de eerste ijssalon in Nijmegen-Centrum gaat namelijk alweer open.