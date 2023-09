Met zijn broers en zussen gaat het goed, toch is Radouan verdrietig: ‘Kijk vriend, als ik erover praat, begin ik te huilen’

Badr Hari en collega’s staan vanavond stil bij drama in Marokko, ook voetbalwe­reld leeft mee

Badr Hari en de andere kickboksers met Marokkaanse roots zullen zaterdagavond stilstaan bij de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Badr Hari komt zaterdagavond in Parijs in actie tegen de Brit James McSweeney. Hij en zijn collega’s werden zaterdagochtend wakker met het nieuws over de aardbeving.