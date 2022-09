Middeleeuwse pagina’s opgedoken: was het een collega van de gebroeders Van Lymborch?

Met video Spannend tot op het laatst, maar de para’s springen weer bij Groesbeek

GROESBEEK - Het was vrijdagmorgen weer heel even 1944 boven de glooiende velden van Klein Amerika in Groesbeek. Tientallen parachutisten in ouderwets militair tenue sprongen uit een historische Dakota om de bevrijding van de regio te gedenken. En voor hun plezier, natuurlijk.

16 september