Millingen heeft nu een cultuurhistorisch museum, in de kerk

Column Kale Ries ‘Hoe ongezond is deze ernstige vorm van Nijmegeri­tis?’

Vanochtend trok ik sokken aan waar het wapen van Nijmegen op staat. Ik greep een T-shirt uit de kast. Het eerste shirt van de stapel was er eentje met de Waalbrug erop. Dat sloeg ik over. Het volgende was met een fotocollage van Nijmegen en de Vierdaagse. Ook dat sloeg ik over.

