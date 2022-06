Millingse Fiep krijgt energie van ‘haar’ Oekraïense vluchtelingen

Aan boord bij Oekraïense vluchtelin­gen: ‘We proberen hier zo normaal mogelijk te leven’

NIJMEGEN - Op twee cruiseschepen in de Waalhaven wachten 245 Oekraïners het einde van de oorlog in hun vaderland af. Tranen zijn nooit ver weg: hun mannen en volwassen zonen zijn in Oekraïne achtergebleven om het land te verdedigen.

13 mei