Misdrijf of medisch incident? Nijmeegse woning waar vrouw gewond werd aangetroffen, voorlopig verzegeld

Met video | UpdateNIJMEGEN - De woning in de Nijmeegse wijk Tolhuis waar vrijdagmiddag een 57-jarige vrouw onder mysterieuze omstandigheden gewond raakte, blijft voorlopig verzegeld. Niemand mag het appartement in of uit om te voorkomen dat eventuele sporen gewist worden. Mogelijk volgt later verder onderzoek.

De politie laat zaterdagochtend weten een misdrijf nog niet te kunnen uitsluiten. ,,Maar het kan ook dat er alleen sprake is van een medisch incident. Dat scenario behoort net zo goed tot de mogelijkheden”, aldus een woordvoerder.

Nog geen duidelijkheid

De politie zegt zaterdagochtend dat hierover nog geen duidelijkheid bestaat. ,,Maar voor we verder onderzoek doen, wachten we even af hoe het met de vrouw gaat. Mogelijk kunnen we afhankelijk van haar toestand opmaken wat er gebeurd is en beoordelen of verder onderzoek nog wel nodig is.”

De bewoner, partner van de gewonde vrouw die op dat moment bij hem op bezoek was, belde gistermiddag 112. Ambulancepersoneel zag aanleiding om de politie in te seinen, omdat onduidelijk was wat zich voorafgaand aan de verwonding heeft afgespeeld.

Geen verdachte

Zaterdagochtend kon de politiewoordvoerder niet melden hoe de toestand van de vrouw is. Zij werd vrijdagmiddag per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Daarvoor moest wel eerst de brandweer worden ingeschakeld.

Omdat er geen lift in het appartementengebouw, een complex van woningcorporatie Talis, aanwezig is en de vrouw om medische redenen horizontaal vervoerd moest worden, werd een kraanwagen ingezet. Daarmee kon de vrouw per brancard via het balkon van de woning op de eerste verdieping naar beneden worden gehaald.

De partner is niet aangehouden en wordt vooralsnog niet gezien als verdachte. Aanvankelijk zou er een zogeheten PD-unit komen, maar die komt er volgens een woordvoerder toch niet.

Volledig scherm Een vrouw is onder verdachte omstandigheden gewond geraakt in een woning aan de 78e straat in Tolhuis. © Persbureau Heitink