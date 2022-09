Mislukte diefstal bij Jachthaven El Dorado valt letterlijk en figuurlijk in het water

De politie werd donderdagmorgen even na 07.15 uur gealarmeerd over een mogelijke diefstal. Getuigen zagen hoe een persoon vanaf een bootje een aggregaat probeerde te stelen in de haven. Toen de politie ter plaatse kwam, gooide de dief de aggregaat overboord en probeerde in zijn bootje te vluchten.

De politie was inmiddels aan zowel de Brabantse als Limburgse zijde aanwezig. De ontsnapping per boot mislukte, doordat de verdachte te water raakte.

Uit water gevist

Hierop is de op heterdaad betrapte dief door de opgeroepen brandweer uit het water gevist. Brandweerlieden hebben de verdachte aan de Mookse zijde op de kade afgezet. Daar werd hij direct in de boeien geslagen door de politie.

De politie heeft inmiddels laten weten dat de man is ontslagen uit het ziekenhuis en is overgebracht naar het poltiebureau. Of de aggregaat inmiddels uit de Maas is gevist, is niet bekend.