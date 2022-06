Mo doopt haar zelfgemaakte boot en probeert hem meteen uit op de Spiegelwaal

Na het knallen van de champagneflessen en het wegvegen van enkele tranen na het zien van het eindresultaat, stappen Tiel en haar zoon, dochter en hond in de wiebelende boot. Al snel blijkt de kano ‘gewoon waterdicht’ en snellen ze ervandoor.



Aan de waterkant onder het ‘Gezicht van Nijmegen’ kijkt een bont gezelschap hen na. Tussen de picknickkleden rennen honden en kruipen kinderen. Er hangt een lijn met papieren bootjes waar boodschappen voor Tiel opstaan. De tafels zijn gevuld met taarten, thee, koffie en champagne. Niet alleen de tewaterlating van de kano wordt gevierd, maar ook Tiels verjaardag. Én ze neemt afscheid, want vanaf woensdag gaat ze op reis. Maar de kano is toch wel het middelpunt van de belangstelling.