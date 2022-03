Mo en Rosa uit Beek delen al 65 jaar lief en leed

Harpist Remy van Kesteren neemt robotor­kest mee naar Nijmegen

NIJMEGEN - Na twee jaar ‘stilzitten’ mag harpist Remy van Kesteren (32) eindelijk weer voor publiek spelen. Dit doet hij niet alleen, maar samen met een orkest van dertig robots. ,,In de huidige waanzin is het fijn even in een andere wereld te verdwijnen.”

4 maart