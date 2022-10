‘Modern gebouw bij historische Muse is verantwoord’

Die staan achter de keuze van projectontwikkelaar City Developer-S een modern gebouw met drie lagen tegen het oude pand uit 1852 - oorspronkelijk een schooltje - neer te zetten. Ze zijn blij dat de ondernemer het 19de-eeuwse gebouw laat staan en heeft gekozen voor een combinatie van oud en nieuw.

‘Oase van rust en schoonheid’

Dat schrijven ze in antwoord op kritische vragen van raadspartij De Kiezersclub. Die klom afgelopen zomer in de pen nadat de erfgoedbeschermers van Heumen Erfgoed hun ongenoegen uitten over het bouwplan, waarmee volgens hen een ‘oase van rust en schoonheid’ uit het dorpshart verdwijnt.



Voor de bouw van het moderne deel van het toekomstige complex - ook in het schooltje komen twee woningen - wordt een nog ouder woonhuis gesloopt.

Stedenbouwkundige

Daar is niets aan te doen, zeggen B en W. Want die oude pastorie en onderwijzerswoning is, net als het schooltje, geen monument en is dus niet beschermd. De eigenaar beslist over het lot van de gebouwen, zolang de nieuwe functie ‘voldoet aan het criterium van een goede ruimtelijke ordening’.



Het scherpe contrast tussen oud en nieuw kwam tot stand onder begeleiding van een door de gemeente aangewezen stedenbouwkundige. Zo is het ‘meest historische’ deel van De Muse bewaard én krijgt het centrum een eigentijds gebouw met woningen, zegt het college.

Dat is ook blij dat de locatie op het Kerkplein een minder rommelige achterkant krijgt. Het gebouwenensemble krijgt aan alle kanten een ‘voorkantinvulling’.



Momenteel is De Muse onder de naam Bobbies nog in gebruik als daghoreca en bruiloftslocatie.

Volledig scherm De Muse in Malden. Rechts het voormalige schoolgebouw, links is deels de oude pastorie zichtbaar. © DG