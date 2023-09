Moedeloze Max (21) kon maar geen kamer vinden in Nijmegen, tot die ene oproep

Jachtslot na zes jaar weer open, publiek heeft pleister­plaats al gevonden: ‘Nu is het de beurt aan de stropdas­sen’

Zes jaar lang was het befaamde Jachtslot Mookerheide gesloten. Na drie jaar renoveren en verbouwen opende er vorige maand weer een restaurant in het gebouw. Bruidsparen, rouwende families en drommen natuurliefhebbers sluiten het monument weer in hun armen.