Mogelijk explosief gevonden onder brug in Nijmegen, omgeving afgezet

Berg en Dal: zand over windmolens­con­flict en na corona band met Kranenburg weer aanhalen

7 oktober GROESBEEK - Zodra de coronacrisis voorbij is, wil burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal de banden met Kranenburg nauwer aanhalen. Het heeft even niet geboterd toen Kranenburg windmolens in het Reichswald - op de grens met Groesbeek - wilde gaan bouwen, maar onder die kwestie is een streep gezet.