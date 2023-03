Monsterzege BBB zal milieu dienen, denkt ‘stikstofstrijder’ Vollenbroek: ‘De realiteit verandert niet’

indebuurt.nl Hier in Nijmegen kun je binnenkort tweede­hands kiloknal­len bij de vintage kilo sale

Vintageliefhebbers opgelet! Zoek jij een leuke outfit voor het voorjaar en ben je gek op tweedehandskleding? Dan heb je geluk, want op 24, 25 en 26 maart is er een vintage kilo sale op het terrein van Hubert in Nijmegen.