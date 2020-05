Monteur geblust door collega bij brand garagebedrijf: ‘Onze verkoper is brandweerman’

Zuster Myriam Goedemans overleden, voormalig moe­der-over­ste van klooster Mariëndaal

12:25 NULAND - In Nuland is zuster Myriam Goedemans overleden. Ze is 98 jaar geworden. Zuster Myriam was in de jaren 1981 en 1982 overste van het klooster Mariëndaal in Groesbeek en in de jaren 1990 tot 1993 overste in het verzorgingshuis van Mariëndaal.