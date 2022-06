Monumentaal beeld begraafplaats Mook door restauratie gered

Een ‘bloederige’ vlag voor Persingen; het dorpje heeft er nu twee

PERSINGEN - In de Achterhoek hebben ze tegenwoordig een eigen vlag. Duizenden huishoudens hebben hem in huis, of mensen plakken hem als sticker op de auto. Zo ver zal het in Persingen met zijn honderd inwoners niet komen, denkt Hans Maas, die de nieuwe vlag voor het dorp bedacht. Voorlopig heeft het dorpje er twee.

24 juni