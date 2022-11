Mook wil bewoners meer ruimte bieden voor inspraak: ‘Misten we hier nog een beetje’

Tijdens de verkiezingscampagne eerder dit jaar was het al een belangrijk thema en het nieuwe college van burgemeester en wethouders legde het meteen in het coalitieakkoord vast: de inspraak voor inwoners van de gemeente moest verbeteren.

Nu ligt er een voorstel hoe dit voor elkaar te krijgen, de ‘aanpak inwonerparticipatie’.

Volledig scherm Holger Rodoe (VVD) © Gemeente Mook en Middelaar

,,De insteek is vooral dat we inwoners veel eerder willen betrekken”, zegt wethouder Holger Rodoe. ,,Niet dat we een beleidsstuk schrijven en gaandeweg bedenken dat we met de inwoners ook nog wat willen. Laten we bij de inwoners beginnen. We doen het voor de samenleving en willen het met de inwoners doen.”

Quote Er is een groep die de gemeente best weet te vinden, maar er is ook een groep die de gemeente nauwelijks opzoekt: daar zit de uitdaging Holger Rodoe (VVD), Wethouder Mook en Middelaar

Als voorbeeld noemt hij het nieuwe duurzaamheidsbeleid waar de gemeente mee aan de slag gaat. ,,We hebben hier veel clubs en kennis op dat gebied, laten we dan op voorhand kijken wat hun inbreng is. Die aanpak misten we hier nog een beetje. Dat vergt een andere manier van denken.”

Testen

Om dat voor elkaar te krijgen, komt er een ambtenaar bij en krijgen de medewerkers een training. Verder is het volgens de wethouder belangrijk dat er vooral heldere afspraken worden gemaakt, zoals over de reikwijdte van de inspraak en ieders rol. Ook wil hij proberen iedereen te bereiken. ,,Er is een groep die de gemeente best weet te vinden, maar er is ook een groep die de gemeente nauwelijks opzoekt: daar zit de uitdaging.”

Het is de bedoeling dat de nieuwe aanpak op drie onderwerpen wordt getest. ,,De eerste wordt het vernieuwen van het duurzaamheidsbeleid en de andere twee pakken we komend jaar op.”

In het verlengde van de nieuwe aanpak, is de gemeenteraad ook bezig met een nieuw vergadermodel. Hierbij kunnen een aantal commissies worden samengevoegd, zodat er een paar avonden vrijkomen. Vier avonden per jaar zou er dan ruimte zijn voor een ‘opiniërende’ raadsvergadering, waarbij raadsleden in gesprek kunnen gaan met inwoners of organisaties. Begin volgend jaar wordt hierover meer duidelijk.