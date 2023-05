Motorrijden en stekjes ruilen: 5 x dit is er dit weekend te doen in Nijmegen

met Video Gezin spoorloos na inval politie en jeugdbe­scher­ming, familie leefde in afzonde­ring

Een moeder en haar 8-jarige zoon uit Deest, in Gelderland, zijn spoorloos, nadat politie en jeugdbescherming woensdag een poging deden om de jongen uit huis te plaatsen. Het lot van de vader van het gezin, dat volgens dorpsbewoners steeds meer in afzondering was gaan leven, is onduidelijk.