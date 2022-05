Motorrijder gewond bij botsing op rotonde in Heilig Landstichting

Wyler heeft weer een worstkraam, ‘of je worst lust’

WYLER - Hij was tot in de wijde omtrek bekend, de worstkraam (Wurstbude) in het Duitse grensplaatsje Wyler. Half Nijmegen ging er, op weg naar de Aldi in Kranenburg een Bratwurst of de nog langere Krakauer eten. Met een Duits broodje en Senf (mosterd), dat spreekt.

14 mei